27.03.2021 (14:15)

Сотрудники ЦОК ВКС провели акцию «Крылья Победы-2021» в Дальневосточном гарнизоне Украинка

В гарнизоне Дальней авиации Украинка прошла масштабная военно-патриотическая акция «Крылья Победы-2021», мероприятия которой посетили военнослужащие Воздушно-космических сил и члены их семей, гражданский персонал, ветераны Вооружённых Сил и юнармейцы.

По прилёту в гарнизон сотрудники Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил (ЦОК ВКС) возложили цветы к памятнику летчикам дальней авиации. Ветераны гарнизона рассказали об истории памятника и тех людях, которым он посвящен.

Сотрудниками ЦОК ВКС, под руководством начальника клуба, заслуженного работника культуры Российской Федерации Владимира Лужбина, был проведён методический семинар с работниками военных учреждений культуры ВКС на тему «Современные подходы и технологии деятельности в области культуры и искусства в военных организациях ВКС».

За активное участие в культурно-досуговой работе и военно-патриотическое воспитание военнослужащих, грамотой и памятным подаркам была награждена начальник 131-го Дома офицеров (гарнизона) Министерства обороны Российской Федерации Ольга Мищенко.

По уже сложившейся традиции большой интерес вызвал мастер-класс лауреата международных и всероссийских конкурсов, гармониста-виртуоза Святослава Шершукова. Участники мастер-класса проявили большой интерес к секретам овладения баяном.

В завершении очередного этапа акции в Доме офицеров прошел большой концерт «Крылья Победы», в котором приняли участие артисты творческой группы ЦОК ВКС - Артур Григ, Анастасия Карасёва, Святослав Шершуков, Ольга Астахова, Виталий Марков и Даяна Брют, а также артисты и коллективы 131-го Дома офицеров - дуэт «Коляда», семейный дуэт Ивана и Татьяны Воронковых, семейный дуэт Артёма и Ксении Холод, офицерское трио «Феникс», исполнившие в завершении концерта гимн дальней авиации.

Нужно отметить, что многие военнослужащие гарнизона Украинка и члены их семей являются неоднократными победителями и лауреатами творческих конкурсов проводимых ЦОК ВКС: «И звезды становятся ближе...»; «Я служу в ВКС!»; «Стартуем к звездам»; «Серебряные крылья»; «Песни Победы» и др.

В завершении концерта заместитель командира соединения по военно-политической работе гвардии полковник Илья Шиханов поблагодарил от имени командования гарнизона организаторов и участников акции, и вручил им цветы и благодарственные письма.

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