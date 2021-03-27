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27.03.2021 (13:25)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели турнир по кикбоксингу

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели турнир по кикбоксингу среди подразделений в рамках годовой спартакиады.

Турнир по кикбоксингу прошёл на базе спортивного клуба «Красная Звезда». Спортсмены были разделены на 10 весовых категорий. По регламенту состязания весовые категории варьировались от 57 до 94 килограмм и более.

По итогам соревнования победители и призеры своих весовых категорий заработали баллы в общекомандную таблицу спартакиады среди подразделений. Лучшие военнослужащие представят ОГРВ ПРРМ на состязаниях по кикбоксингу среди силовых ведомств региона.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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