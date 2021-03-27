27.03.2021 (14:00)
Подразделение материального обеспечения Оперативной группы российских войск готовится к полевому выходу
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) военнослужащие роты материального обеспечения (РМО) готовятся к полевому выходу.
В рамках подготовки к полевому выходу военнослужащие РМО изучили требования безопасности при работе со специальной техникой для всестороннего обеспечения личного состава ОГРВ ПРРМ в полевых условиях.
В ходе подготовки личный состав подразделения материального обеспечения обслужил и проверил исправность полевого механизированного хлебозавода, банно-прачечного комбината, а также другой специальной техники РМО.
Полевой выход пройдёт в следующем месяце на войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.
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