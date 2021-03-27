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27.03.2021 (13:45)

В Ленобласти командиры будущих призывников пройдут вакцинацию от новой коронавирусной инфекции

Офицеры соединений и воинских частей общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, в чьи подразделения поступят новобранцы призыва Весна-2021, приступили   к проведению добровольной вакцинации от новой коронавирусной инфекции препаратом «Гам-Ковид-Вак».

Вакцинация пройдет на территории воинских частей и в военных медицинских учреждениях, расположенных в местах дислокации соединений армии, с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер и проведением предварительного медицинского осмотра на наличие противопоказаний к используемой вакцине у военнослужащих.

Всего, заниматься обучением и воспитанием молодого пополнения военнослужащих предстоит более 500 офицерам объединения.

Кроме того, в преддверии прибытия призывников, специалистами войск РХБ защиты армии будет проведена специальная обработка мест проживания военнослужащих с использованием дезинфицирующих растворов ДТС-ГК. 

Препарат «Гам-Ковид-Вак» был разработан сотрудниками Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи в 2020 году. Проведение двухфазной инъекции способствует выработке в человеческом организме необходимого иммунитета  от новой коронавирусной инфекции, срок действия которого предположительно продлится до двух лет.   

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , COVID-19
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