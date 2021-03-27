27.03.2021 (13:20)

В Подмосковье завершились батальонные тактические учения с военнослужащими Кантемировской танковой дивизии ЗВО

В Московской области на полигоне Головеньки завершились батальонные тактические учения с танковыми и мотострелковыми подразделениями Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа.

В рамках учения военнослужащие в двухстороннем порядке отработали действия в атаке и обороне. Главной задачей стало добиться слаженных взаимодействия танковых и мотострелковых подразделений в условиях приближенным к боевым. В учениях приняли участие танки Т-80У, боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-82А, а также на активной фазе учений поддержку с воздуха осуществляла пара фронтовых бомбардировщиков Су-24М.

Всего в батальонном тактическом учении приняло участие порядка 500 военнослужащих и свыше 200 единиц вооружения, военной и специальной техники Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой армии ЗВО.

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