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27.03.2021 (13:15)

Более половины военнослужащих участвующих в Параде Победы в Москве вакцинировали от коронавирусной инфекции

В соединениях и воинских частях гвардейской танковой армии Западного военного округа в Москве и Московской областях состоялась вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 военнослужащих, участвующих в Параде Победы, а также членов их семей.

Перед проведением вакцинации все прошли обязательное тестирование на наличие антител. Затем специалисты медицинский службы провели информирование, в ходе которого разъяснили воздействие препарата «Спутник V» на организм человека.

Первые полчаса после прививки все находятся под наблюдением врачей. Вакцинирование проходит на добровольной основе с письменного согласия. Вакцина поступает в соединения и воинские части танкового объединения ЗВО в специальных термоконтейнерах с охлаждающими элементами для поддержания оптимального температурного режима.

Уже сейчас свыше 2 тыс. военнослужащих танковой армии ЗВО и членов их семей вакцинированы первым и вторым компонентом, до конца текущего месяца еще более 1 тыс. будут привиты первым компонентом.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , COVID-19
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