27.03.2021 (13:30)

На полигоне Осиповичский в Могилевской области состоялась церемония закрытия совместного белорусско-российского батальонного тактического учения

На территории полигона Осиповичский в Могилевской области состоялась официальная церемония закрытия совместного белорусско-российского батальонного тактического учения, в котором принимали участие подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) России и Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Республики Беларусь.

В исполнении оркестра прозвучали гимны Республики Беларусь и Российской Федерации, состоялась торжественная церемония награждения военнослужащих, в ходе которой ведомственные медали двух стран, почетные грамоты и благодарности получили военнослужащие сводного подразделения.

Руководитель тактического учения, командир Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады гвардии полковник Алексей Елфимов вручил участникам ведомственные медали «За укрепление военного сотрудничества», «90 лет силам специальных операций и воздушно-десантным войскам» и почетные грамоты от командующего ССО генерал-майора Вадима Денисенко. За усердие и отличие, проявленное в ходе совместного учения троим российским военнослужащим были вручены наручные часы от руководства Министерства обороны Республики Беларусь.

В свою очередь заместитель командира Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения Воздушно-десантных войск полковник Роман Самохин вручил белорусским военнослужащим медали «90 лет Воздушно-десантным войскам», памятные медали «75 лет 76-й гвардейской Черниговской краснознаменной ордена Суворова десантно-штурмовой дивизии», а также грамоты от командира гвардейского соединения ВДВ гвардии генерал-майора Сергея Чубарыкина.

После окончания церемонии закрытия, по сложившейся традиции, участники учений обменялись подарками и памятной сувенирной продукцией.

Всего в учении, которое прошло в период с 15 по 27 марта с.г. на территории Республики Беларусь, было задействовано более 400 военнослужащих, около 100 единиц боевой и специальной техники Витебского отдельного гвардейского воздушно-десантного соединения Сил специальных операций и около 90 военнослужащих гвардейского Черноморского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск.

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