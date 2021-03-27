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27.03.2021 (12:30)

ЗРПК «Панцирь» защитят штаб Северного флота от БЛА условного противника

В главной базе Северного флота – Североморске состоится тренировка по комплексной обороне штаба стратегического объединения от нападения условного противника. Военнослужащие отработают различные варианты развития тактической обстановки, в том числе отражение атаки беспилотных летательных аппаратов.

Для борьбы с БЛА условного противника планируется задействовать зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1» на базе автомобилей КамАЗ, стоящие на вооружении частей противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО Северного флота. Также в ходе тренировки будут использованы средства радиоэлектронной борьбы и аэрозольной маскировки.

О проведении дымопуска на территории штаба Северного флота будут заранее уведомлены органы местного самоуправления для отработки системы оповещения гражданских жителей города.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот , Военно-Морской Флот , Учения
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