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27.03.2021 (12:15)

Экипажи противодиверсионных катеров ЧФ провели учение по противоминной и противодиверсионной защите акватории

Экипажи катеров отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) Черноморского флота (ЧФ) провели учение по противоминной и противодиверсионной защите акватории с выполнением практического гранатометания и стрельб в морском полигоне в акватории Чёрного моря.

По замыслу учения вблизи пункта базирования кораблей ЧФ были обнаружены неопознанные быстроходные катера, не выходящие на связь в общей радиосети.

В рамках противодействия угрозе высадки подводных диверсантов и минирования акватории, экипажи патрульных катеров типа «Раптор» отработали действия по перехвату и задержанию, а также по преследованию и поражению малых целей.

В ходе учения экипажи выполнили стрельбы по морским щитам-мишеням и макетам плавающих мин, а также провели практическое гранатометание.

Учение экипажей патрульных катеров ЧФ прошло в соответствии с планом боевой подготовки сил флота.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
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Метки:
Южный военный округ , Военно-Морской Флот , Черноморский флот , Учения
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