27.03.2021 (12:00)

Морская авиация Балтийского флота выполнила учебное бомбометание на полигоне в Калининградской области

Самолёты Су-30СМ м Су-24М авиаполка соединения морской авиации Балтийского флота отработали вопросы боевого применения на полигоне в восточной части Калининградской области.

В рамках планового учения экипажи фронтовых бомбардировщиков СУ-24М и многоцелевых истребителей СУ-30СМ выполнили бомбометание по мишенному полю и провели стрельбу из авиационных пушек по наземным целям, имитирующим долговременные огневые точки условного противника.

Бомбоштурмовой удар был нанесён осколочно-фугасными боеприпасами с высот от 500 до 1100 метров по наземным целям. Успешное поражение мишеней было зафиксировано средствами объективного контроля.

Учебно-боевые задачи выполняли порядка 10 экипажей самолётов морской авиации флота.

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