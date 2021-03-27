27.03.2021 (12:00)
Морская авиация Балтийского флота выполнила учебное бомбометание на полигоне в Калининградской области
Самолёты Су-30СМ м Су-24М авиаполка соединения морской авиации Балтийского флота отработали вопросы боевого применения на полигоне в восточной части Калининградской области.
В рамках планового учения экипажи фронтовых бомбардировщиков СУ-24М и многоцелевых истребителей СУ-30СМ выполнили бомбометание по мишенному полю и провели стрельбу из авиационных пушек по наземным целям, имитирующим долговременные огневые точки условного противника.
Бомбоштурмовой удар был нанесён осколочно-фугасными боеприпасами с высот от 500 до 1100 метров по наземным целям. Успешное поражение мишеней было зафиксировано средствами объективного контроля.
Учебно-боевые задачи выполняли порядка 10 экипажей самолётов морской авиации флота.
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