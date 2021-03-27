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27.03.2021 (11:45)

В Калининградской области мотострелковые подразделения армейского корпуса провели стрельбы из боевых машин пехоты БМП-2

На общевойсковом полигоне в Калининградской области с мотострелковыми подразделениями армейского корпуса Балтийского флота проведено занятие по тактико-огневому упражнению стрельб (ТОУС) из боевой машины пехоты (БМП-2).

Данное упражнение имело несколько особенностей по сравнению с другими стрельбами. К средствам поражения целей, помимо 30-мм автоматической пушки 2А42 и 7,62-мм пулемета ПКТ, были добавлены противотанковые управляемые ракеты ПТУР. Кроме того, огонь по появляющимся и движущимся мишеням велся не одним способом, а сразу несколькими, в том числе фронтально и с кормы боевой машины. При этом дальность стрельбы была увеличена с 1,5 тысячи метров до 2 километров, что позволяло БМП-2 поражать многие типы военной техники противника, не входя в зону поражения огневых средств «неприятеля».

На занятия были привлечены около 500 военнослужащих и задействовано свыше 40 единиц военной техники.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
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Метки:
Западный военный округ , Военно-Морской Флот , Балтийский флот
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