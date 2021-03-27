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27.03.2021 (11:30)

Малый противолодочный корабль Северного флота «Брест» выполнил артиллерийские стрельбы в Баренцевом море

Экипаж малого противолодочного корабля (МПК) «Брест» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота выполнил комплекс артиллерийских стрельб в полигонах боевой подготовки в Баренцевом море.

 Артиллерийские упражнения выполнялись в рамках сдачи второй курсовой задачи курса боевой подготовки надводного корабля.

Расчеты артиллерийских батарей АК-176 и АК-630 успешно отработали упражнения по ведению боя с надводным кораблем условного противника при интенсивном маневрировании и осуществили поражение береговых мишеней с различных дистанций.

Экипаж МПК «Брест» также провел учение по противовоздушной обороне и отражению атаки средств воздушного нападения условного противника.

Сегодня, по завершению выполнения плановых мероприятий боевой подготовки, МПК «Брест» вернулся в пункт постоянной дислокации – город Полярный.

Малый противолодочный корабль «Брест» имеет на вооружении зенитные артиллерийские комплексы АК-176М и АК-630М, реактивные бомбовые установки РБУ-6000 и 533-мм торпедные аппараты, а также современные гидроакустические комплексы. Он предназначен для поиска и уничтожения подводных лодок в ближней морской и прибрежной зоне.  

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот , Учения , Военно-Морской Флот
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