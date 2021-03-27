Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

27.03.2021 (11:15)

На российской военной базе в Таджикистане состоится торжественное шествие, посвященное Дню Победы

Российские военнослужащие 201-й военной базы, дислоцированной в Таджикистане, примут участие в торжественном шествии, посвященном празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

На строевом плацу от российского соединения будет задействована знаменная группа и парадные расчеты от мотострелковых, артиллерийских, разведывательных и других подразделений. Офицеры, сержанты, солдаты пройдут торжественным маршем под аккомпанемент военного оркестра. Помимо шествия, на мемориальном комплексе Героев, павших на полях сражения в годы Великой Отечественной войны, военнослужащие возложат венки и цветы к Вечному огню.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Специалисты РХБ защиты ЦВО провели учение по обработке условно зараженных объектов в Алтайском крае
В Самарской области отметили день образования бригады спецназа ЦВО
Военные инженеры ЦВО защитили от паводка районный центр в Челябинской области
Масштабные учения артиллеристов ЦВО в Сибири завершились боевыми стрельбами

Метки:
Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false