27.03.2021 (11:15)

На российской военной базе в Таджикистане состоится торжественное шествие, посвященное Дню Победы

Российские военнослужащие 201-й военной базы, дислоцированной в Таджикистане, примут участие в торжественном шествии, посвященном празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

На строевом плацу от российского соединения будет задействована знаменная группа и парадные расчеты от мотострелковых, артиллерийских, разведывательных и других подразделений. Офицеры, сержанты, солдаты пройдут торжественным маршем под аккомпанемент военного оркестра. Помимо шествия, на мемориальном комплексе Героев, павших на полях сражения в годы Великой Отечественной войны, военнослужащие возложат венки и цветы к Вечному огню.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

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