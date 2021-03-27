27.03.2021 (11:00)

Специалисты РХБ защиты ЦВО провели учение по обработке условно зараженных объектов в Алтайском крае

Военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО) на учении в Алтайском крае отработали задачи по обработке условно зараженных объектов и местности.

В рамках учения личный состав РХБ защиты совершил марш на штатной технике в назначенный район. На марше военнослужащие отразили нападение условной диверсионно-разведывательной группы. По прибытии в пункт назначения химики провели радиационную, химическую и биологическую разведку, выполнили сбор и обработку данных о РХБ обстановке, развернули места специальной обработки вооружения, военной и специальной техники, а также санитарной обработки личного состава. В завершении учения военнослужащие оказали аэрозольное противодействие средствам разведки и наведения условного противника с помощью термодымовых машин ТДА-3, установив плотные аэрозольные завесы на площади более 3000 квадратных метров.

В учении было задействовано более 500 военнослужащих и около 30 единиц военной техники.

Общевойсковое объединение ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В его состав входят мотострелковые, артиллерийское и зенитно-ракетное соединения, войска РХБЗ и связи.

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