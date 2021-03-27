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27.03.2021 (10:45)

В Самарской области отметили день образования бригады спецназа ЦВО

В Самарской области отметили 77-ю годовщину образования прославленной гвардейской Варшавско-Берлинской ордена Жукова Краснознаменной ордена Суворова бригады специального назначения Центрального военного округа (ЦВО).

В мероприятии приняли участие представители Центрального военного округа, правительства Самарской области, силовых ведомств региона и ветераны Вооруженных сил РФ. На праздничном митинге командир бригады полковник Альберт Омаров поздравил личный состав с днем образования воинской части. Наиболее отличившимся военнослужащим были вручены награды и ценные подарки. Для гостей мероприятия спецназовцы организовали показные выступления по рукопашному бою. Затем прошло возложение цветов и венков к памятнику воинам-спецназовцам и барельефу соединения.

На праздничном концерте для военнослужащих выступил ансамбль песни и танца Дома офицеров Самарского гарнизона «Волжские казаки» и творческие коллективы города Тольятти.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Концерты , Праздники
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