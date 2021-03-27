27.03.2021 (10:30)

Специалисты вещевой службы в Новосибирском ракетном соединении развернули полевой банный комплекс

В рамках Всеармейских игр «Армейский запас-2021», на базе Новосибирского ракетного соединения проводится второй этап конкурса на лучшего младшего специалиста (лучшее подразделение банно-прачечного обслуживания) вещевой службы «Полевая баня-2021».

В рамках проведения конкурса участники развернули полевой банный комплекс в составе которых передвижные полевые бани ППБ-32 на базе автомобиля «Камаз».

Специалисты демонстрируют теоретическую подготовку в знании норм материально-технического обеспечения, а также выполнят нормативы по огневой подготовке с проведением стрельб и физической подготовке.

Компетентным жюри оценивалась проверка умения личного состава готовить штатную технику и вооружение к применению, навыков овладения наиболее эффективными способами применения ВВСТ.

Кульминацией конкурса является самый зрелищный этап – преодоление специального маршрута на ППБ-32. Протяженность трассы 6 км.

Маршрут включает в себя преодоление зараженного участка местности, с последующей обработкой техники, преодоление крутого подъема и спуска, въезд на эстакаду, проезд ж/д переезда, преодоление колейного моста, движение по прямой и заезд на площадку для развертывания полевой бани.

По итогам конкурса лучшие специалисты вещевой службы, продемонстрируют свои навыки на следующем этапе в составе ракетного объединения.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице