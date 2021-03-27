27.03.2021 (10:15)

Сотрудники филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по РВСН проходят вакцинацию

В Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) на добровольной основе проводится вакцинация личного состава от новой коронавирусной инфекции.

Кроме военнослужащих и членов их семей прививки на добровольной основе активно получает и гражданский персонал воинских частей и соединений РВСН, в том числе сотрудники жилищно-коммунальных служб филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по РВСН, дислоцирующихся по всем гарнизонам РВСН.

В настоящее время вакцинацию проходят на добровольной основе сотрудники жилищно-коммунальных служб филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по РВСН.

После завершения вакцинации каждому участнику выдается специальный сертификат о получении профилактической прививки против новой коронавирусной инфекции.

Вместе с проводимыми мероприятиями по вакцинации работников жилищно-коммунальных служб филиала сотрудниками продолжается работа по своевременной подаче энергоресурсов на объекты инфраструктуры, находящиеся в оперативном управлении филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по РВСН.

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