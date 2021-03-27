Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

27.03.2021 (10:15)

Сотрудники филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по РВСН проходят вакцинацию

В Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) на добровольной основе проводится вакцинация личного состава от новой коронавирусной инфекции.

Кроме военнослужащих и членов их семей прививки на добровольной основе активно получает и гражданский персонал воинских частей и соединений РВСН, в том числе сотрудники жилищно-коммунальных служб филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по РВСН, дислоцирующихся по всем гарнизонам РВСН.  

В настоящее время вакцинацию проходят на добровольной основе сотрудники жилищно-коммунальных служб филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по РВСН.

После завершения вакцинации каждому участнику выдается специальный сертификат о получении профилактической прививки против новой коронавирусной инфекции.

Вместе с проводимыми мероприятиями по вакцинации работников жилищно-коммунальных служб филиала сотрудниками продолжается работа по своевременной подаче энергоресурсов на объекты инфраструктуры, находящиеся в оперативном управлении филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по РВСН.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Сотрудники российских школ и детских садов Минобороны РФ в Таджикистане вакцинируются от коронавирусной инфекции
В Поволжье завершается вакцинация сотрудников военных комиссариатов от COVID-19
Военнослужащие, участвующие в военном параде в Воронеже, полностью завершили вакцинацию от COVID-19
В Москве и Подмосковье приступили к вакцинации вторым компонентом специалистов военных комиссариатов ЗВО

Метки:
РВСН , Медицина , COVID-19
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false