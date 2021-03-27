27.03.2021 (10:10)
Морские пехотинцы Балтийского флота совершили перелёт в Санкт-Петербург
Готовиться к параду морские пехотинцы начали зимой 2020 года. За это время с военнослужащими было проведено более 60 тренировок, на которых в общей сложности они прошли строевым шагом свыше 200 километров.
Во время подготовки к параду в Северной столице военные медики соединения морской пехоты будут контролировать выполнение противоэпидемических мероприятий в процессе тренировок, проводить регулярное медицинское обследование и осуществлять допуск участников парада к тренировкам, а затем и к параду.
Все участники парада будут одеты в средства индивидуальной защиты (медицинские маски и перчатки), обеспечены антисептиками. Военнослужащие в месте постоянной дислокации были привиты от коронавирусной инфекции российской вакциной «Спутник V».
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