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27.03.2021 (10:10)

Морские пехотинцы Балтийского флота совершили перелёт в Санкт-Петербург

Готовиться к параду морские пехотинцы начали зимой 2020 года. За это время с военнослужащими было проведено более 60 тренировок, на которых в общей сложности они прошли строевым шагом свыше 200 километров.

Во время подготовки к параду в Северной столице военные медики соединения морской пехоты будут контролировать выполнение противоэпидемических мероприятий в процессе тренировок, проводить регулярное медицинское обследование и осуществлять допуск участников парада к тренировкам, а затем и к параду.

 Все участники парада будут одеты в средства индивидуальной защиты (медицинские маски и перчатки), обеспечены антисептиками. Военнослужащие в месте постоянной дислокации были привиты от коронавирусной инфекции российской вакциной «Спутник V».

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
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Метки:
Западный военный округ , Военно-Морской Флот , Балтийский флот , Военные парады
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