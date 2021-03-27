27.03.2021 (09:30)
В армейском корпусе Черноморского флота прошло учение по отражению нападения диверсионной группы на военные объекты
В подразделении армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) прошло учение по отражению нападения диверсионной группы условного противника на филиал военно-морского клинического госпиталя в городе Симферополе.
По замыслу учения условный противник предпринял попытку проникновения на территорию госпиталя с целью его захвата.
После получения сигнала тревоги дежурное подразделение армейского корпуса ЧФ оперативно прибыло к месту обнаружения «диверсантов».
В ходе отработки практических действий военнослужащие дежурного подразделения провели разведку и блокировали диверсионную группу условного противника до прибытия отряда усиления.
В результате учения все военнослужащие дежурного подразделения справились с поставленной задачей, применив полученные в ходе тренировок навыки отражения нападения и блокирования условных нарушителей.
Учения с дежурными подразделениями армейского корпуса Черноморского флота проводятся регулярно для повышения уровня практической подготовки военнослужащих к действиям в различных условиях.