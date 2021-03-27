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27.03.2021 (09:30)

В армейском корпусе Черноморского флота прошло учение по отражению нападения диверсионной группы на военные объекты

В подразделении армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) прошло учение по отражению нападения диверсионной группы условного противника на филиал военно-морского клинического госпиталя в городе Симферополе.

По замыслу учения условный противник предпринял попытку проникновения на территорию госпиталя с целью его захвата.

После получения сигнала тревоги дежурное подразделение армейского корпуса ЧФ оперативно прибыло к месту обнаружения «диверсантов».

В ходе отработки практических действий военнослужащие дежурного подразделения провели разведку и блокировали диверсионную группу условного противника до прибытия отряда усиления.

В результате учения все военнослужащие дежурного подразделения справились с поставленной задачей, применив полученные в ходе тренировок навыки отражения нападения и блокирования условных нарушителей.

Учения с дежурными подразделениями армейского корпуса Черноморского флота проводятся регулярно для повышения уровня практической подготовки военнослужащих к действиям в различных условиях.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
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Метки:
Южный военный округ , Военно-Морской Флот , Черноморский флот , Учения
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