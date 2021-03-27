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27.03.2021 (08:30)

Разведчики ЮВО выполнили стрельбы из штатного оружия на конкурсе «Отличники войсковой разведки»

Разведчики Южного военного округа (ЮВО) сдали индивидуальные зачеты по стрельбе из штатного оружия в ходе четвертого этапа конкурса «Отличники войсковой разведки» на территории Чеченской Республики в рамках подготовки к АрМИ-2021.

Военнослужащие выполнили стрельбы из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В с оптическим прицелом, снайперских винтовок Драгунова СВД и автоматов Калашникова АК-74М. При сдаче зачета использовались стандартные упражнения с добавлением вводных задач, одной из основных являлась смена огневой позиции. Военнослужащие вели огонь по специальным мишеням – грудной и ростовой фигурам, а также по мишени, обозначающей пулеметный расчет. Мишени поднимались на 5-8 секунд.

Также военнослужащие выполнили тактические стрельбы с быстрой сменой огневой позиции с корректировкой огня для быстрого поражения цели.

Следующими этапом соревнований для военнослужащих станет организация засад и прохождение комплекса препятствий «Тропа разведчика». Эти упражнения дадут оценку всей команде.

В соревнованиях принимает участие более 100 лучших разведчиков из соединений и воинских частей ЮВО. Победители конкурса будут представлять округ на всеармейском этапе конкурса «Отличники войсковой разведки», который пройдет в Новосибирске 17 по 30 мая с.г.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Отличники войсковой разведки , Южный военный округ , АрМИ
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