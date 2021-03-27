27.03.2021 (07:30)

В Дальневосточное ВОКУ назначен новый начальник училища генерал-майор Игнатенко Александр Николаевич

На должность начальника Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского назначен генерал-майор Игнатенко Александр Николаевич. 27 марта состоялось представление нового начальника учебного заведения личному составу.

Для проведения знаковой церемонии в училище прибыл исполняющий обязанности заместителя главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский. Представляя нового начальника училища, он отметил большой командирский и боевой опыт генерал-майора Александра Игнатенко, а также выразил уверенность, что новый начальник будет также устойчиво развивать прославленное учебное заведение, опираясь на славные традиции.

Церемония завершилась прохождением личного состава училища торжественным маршем.

Генерал-майор Игнатенко Александр Николаевич закончил Ташкентское высшее танковое командное училище в 1991г. Прошел все командные должности от командира танкового взвода до начальника штаба - первого заместителя командующего общевойсковой армии. Участник боевых действий. Награждён орденами Мужества, «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами и другими государственными и ведомственными наградами.

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