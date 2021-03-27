27.03.2021 (07:00)

Военные инженеры ВВО завершили работы на реке Арсеньевка в Приморском крае для предотвращения ЧС, связанных с паводками

Военнослужащие инженерного подразделения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) завершили подрывы льда на реке Арсеньевка в Приморье. Решение о выделении противопаводковой группы принято командующим ВВО Героем Российской Федерации генерал – полковником Геннадием Жидко в связи с обращением администрации Приморского края.

Работы проводились в Яковлевском районе Приморского края. Военные инженеры провели шесть подрывов ледовых заторов, выше и ниже по течению реки на расстоянии до 700 метров от моста, который связывает ряд населенных пунктов с районным административным центром. Всего к противопаводковым работам привлекалось 20 военнослужащих и пять единиц военной и специальной техники, было использовано порядка 150 килограмм тротила.

Все работы велись с соблюдением требований безопасности, с обязательным оцеплением района проведения взрывных работ. Команды укомплектованы военнослужащими по контракту и оснащены современными образцами специального вооружения инженерных войск.

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