27.03.2021 (06:30)

Связисты ВВО организовали радиосвязь в полевых условиях в Забайкальском крае

Военнослужащие подразделений связи Восточного военного округа (ВВО) развернули современные средства связи и организовали радиосвязь по различным каналам в полевых условиях на межвидовом полигоне «Цугол» в Забайкальском крае.

В рамках практических занятий связисты развернули полевые подвижные пункты управления и обеспечили устойчивую непрерывную связь с использованием каналов спутниковой связи. В ходе тренировки личный состав выполнил развертывание полевых подвижных пунктов управления, настроил работу коммутационного оборудования, специальной аппаратуры, спутниковых каналов связи, пунктов управления видеоконференцсвязью.

Связисты также закрепили знания по специальной, огневой, разведывательной и другим видам подготовки, а также вождению специальных машин связи.

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