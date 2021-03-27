27.03.2021 (06:00)

В мотострелковом соединении ВВО в Забайкалье состоялся показ-выставка современных образцов вооружения

На полигоне «Борзя-Новая» мотострелкового соединения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае, состоялся показ современных образцов вооружения и военной техники в рамках окружных этапов конкурсов профессионального мастерства мотострелковых и танковых подразделений «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск».

На специально оборудованной площадке гости могли увидеть специальную машину войск РХБ защиты РХМ-6 на базе бронетранспортера БТР-80, боевую машину пехоты БМП-2, модернизированный танк Т-72Б3, самоходную артиллерийскую установку «Акация», реактивную систему залпового огня «Град», многоцелевой автомобиль «Тигр», двухзвенный вездеход «Алеут» и др.

Также, под открытым небом были развернуты площадки с показом современного стрелкового оружия, новейших снайперских винтовок, личного огнестрельного оружия, а также специальных костюмов снайперов и военнослужащих разведывательных подразделений.

Помимо этого, гости могли попробовать солдатскую кашу, приготовленную на полевой кухне.

Гостями мотострелкового соединения стали участники региональных отрядов патриотического движения «Юнармия», старшеклассники общеобразовательных школ, члены семей военнослужащих, представители молодежных и ветеранских организаций, жители края.

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