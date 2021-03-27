27.03.2021 (05:30)

В воинских частях ВВО, дислоцированных в Забайкальском крае, проведена комплексная тренировка с подразделениями антитеррора

В соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Забайкальском крае, проведена комплексная тренировка с подразделениями антитеррора, по отражению попыток нападения условных «террористов» на военные объекты.

При получении сигнала о нападении военнослужащие выполнили задачи по оперативному выводу техники, прибытию в условный район, занятию исходных позиций и огневых рубежей, а также организации связи и взаимодействия в ходе операции.

Особо руководством учений были проработаны вопросы организации управления, с помощью автоматизированных систем связи. Так с помощью многофункциональных портативных радиостанций комплекса «Азарт», командирами подразделений, в ходе операции, корректировались тактика действий, и выполнение огневых задач, подчиненным личным составом.

Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, было использовано значительное количество средств имитации, в том числе взрывпакеты, дымовые шашки, гранаты, а также световые сигналы.

Всего в тренировке приняло участие свыше 500 человек, было задействовано более 100 единиц боевой и специальной техники.

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