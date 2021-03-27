27.03.2021 (05:00)

Выпуск военных водителей состоялся в ДОСААФ России в Уссурийске

В преддверии весенней призывной компании, проводимой в Приморском крае в отделении ДОСААФ в г. Уссурийске, прошли первые выпускные экзамены по специальности «водитель категории С».

Знания, умения и навыки будущих военных водителей оценивала военно-экзаменационная комиссия из представителей общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Приморье, региональной военной автомобильной инспекции (ВАИ), городского военного комиссариата, а также преподавателей Уссурийской автошколы ДОСААФ.

Курсанты из числа допризывной молодежи, а также военнослужащих объединения, изъявившие желание приобрести новую специальность «водитель категории С», успешно сдали внутренний теоретический экзамен на знание Правил дорожного движения и практический экзамен по вождению автомобиля на автодроме.

В общей сложности в системе ДОСААФ Уссурийска осуществляется подготовка по шести военно-учетным специальностям (водитель, водитель-парашютист, механик-водитель МТЛБ, механик-водитель БТР, водитель автобуса, водитель категории «С», «Е»)

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