Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

27.03.2021 (04:00)

Малые ракетные корабли ТОФ на Камчатке провели электронные пуски крылатых ракет по надводным целям и выполнили артиллерийские стрельбы

Малые ракетные корабли «Разлив» и «Смерч» соединения охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке России в составе тактической группы провели в Авачинском заливе серию учений с выполнением боевых упражнений.

В рамках практических действий по отражению атаки средств воздушного нападения условного противника МРК выполнили совместную стрельбу из артиллерийских установок АК-176 и АК-630 по сбрасываемой парашютной мишени.

Далее корабли применили артиллерийские установки для поражения морской цели- буксируемого щита, имитирующего неприятельский надводный корабль и уничтожения макета морской плавающей мины, представляющей опасность для судоходства.

Во второй половине дня тактическая группа провела учение по нанесению совместного ракетного удара главным комплексом по надводным целям условного противника, в ходе которого МРК выполнили электронные пуски крылатых ракет.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
Новости по теме:
Малые противолодочные корабли ТОФ отработали поиск и атаку субмарины условного противника
Во Владивостоке прошел учебно-методический сбор специалистов-психологов
На базе Камчатского краевого военкомата начались учебно-методические сборы с военными комиссарами городских округов и муниципальных образований
Корвет ТОФ «Громкий» провел рейдовое противолодочное учение в заливе Петра Великого

Метки:
Тихоокеанский флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false