27.03.2021 (04:00)

Малые ракетные корабли ТОФ на Камчатке провели электронные пуски крылатых ракет по надводным целям и выполнили артиллерийские стрельбы

Малые ракетные корабли «Разлив» и «Смерч» соединения охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке России в составе тактической группы провели в Авачинском заливе серию учений с выполнением боевых упражнений.

В рамках практических действий по отражению атаки средств воздушного нападения условного противника МРК выполнили совместную стрельбу из артиллерийских установок АК-176 и АК-630 по сбрасываемой парашютной мишени.

Далее корабли применили артиллерийские установки для поражения морской цели- буксируемого щита, имитирующего неприятельский надводный корабль и уничтожения макета морской плавающей мины, представляющей опасность для судоходства.

Во второй половине дня тактическая группа провела учение по нанесению совместного ракетного удара главным комплексом по надводным целям условного противника, в ходе которого МРК выполнили электронные пуски крылатых ракет.

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