27.03.2021 (03:30)
Малые противолодочные корабли ТОФ отработали поиск и атаку субмарины условного противника
Корабельная противолодочная ударная группа Тихоокеанского флота провела учение, в ходе которого экипажи малых противолодочных кораблей " МПК-107" и "МПК-82" отработали комплекс задач по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника с комбинированным использованием противолодочного оружия. Роль условного противника играл один из атомных подводных крейсеров Подводных сил Тихоокеанского флота.
Поддержку при проведении поиска «неприятельской» субмарины кораблям оказал противолодочный самолёт Ил-38 морской авиации ТОФ.
В ходе отработки противолодочных задач экипажи МПК провели комплекс мероприятий по классификации и слежению за подводной лодкой условного противника. После чего по обнаруженной лодке были условно применены реактивные глубинные бомбы и торпеды.