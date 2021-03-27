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27.03.2021 (03:30)

Малые противолодочные корабли ТОФ отработали поиск и атаку субмарины условного противника

Корабельная противолодочная ударная группа Тихоокеанского флота провела учение, в ходе которого экипажи малых противолодочных кораблей " МПК-107" и "МПК-82" отработали комплекс задач по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника с комбинированным использованием противолодочного оружия. Роль условного противника играл один из атомных подводных крейсеров Подводных сил Тихоокеанского флота.

Поддержку при проведении поиска «неприятельской» субмарины кораблям оказал противолодочный самолёт Ил-38 морской авиации ТОФ.

В ходе отработки противолодочных задач экипажи МПК провели комплекс мероприятий по классификации и слежению за подводной лодкой условного противника. После чего по обнаруженной лодке были условно применены реактивные глубинные бомбы и торпеды.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
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Метки:
Тихоокеанский флот
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