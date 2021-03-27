27.03.2021 (03:00)

Миротворцы Центра гуманитарного реагирования доставили гуманитарный груз жителям населенного пункта Норагюх в Нагорном Карабахе



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Миротворцы Центра гуманитарного реагирования доставили гуманитарный груз жителям населенного пункта Норагюх в Нагорном Карабахе

Военнослужащие российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе обеспечили доставку гуманитарной помощи, предоставленной российскими общественными организациями и благотворительными фондами, в населенный пункт Норагюх Аскеранского района Нагорного Карабаха.

«Командованием российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе совместно с администрацией населенного пункта Норагюх еще в январе месяце был проработан вопрос о проведении гуманитарной акции в настоящее время. Предварительно с администрацией нами были уточнены списки особо нуждающихся жителей населенного пункта, наличие беженцев и вынужденных переселенцев», - сообщил начальник Центра гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента Игорь Сиваков.

«В соответствии с данным списком мы обеспечили выдачу более 100 предметов первой необходимости особо нуждающимся людям. Кроме того, гуманитарную помощь получат и многодетные семьи. В дальнейшем подобные акции будут проводиться и в других населенных пунктах для того, чтобы жители Нагорного Карабаха могли как можно быстрее вернуться к благоприятным условиям проживания и деятельности», - добавил он.

В ходе гуманитарной акции жителям населенного пункта Норагюх от лица автономной некоммерческой организации «Русская гуманитарная миссия и благотворительных фондов «Доктор Лиза» и «Спеши к добру» российскими миротворцами были переданы раскладушки, одеяла, подушки, газовые горелки для приготовления пищи и иное имущество. Помимо помощи семьям, в фельдшерский пункт поселка был передан набор первичной диагностики, который включает в себя тонометр, пульсометр, глюкометр, термометры и иные наименования медицинского оборудования – все то, что необходимо для оказания первой медицинской помощи.

Несколькими днями ранее российским миротворческим контингентом в ходе гуманитарных акций, проведенных в городе Степанакерте, городскому медицинскому центру было передано более 50 наименований медицинского имущества, а также более 350 книг и учебников ученикам средней школы № 3 им. А.С. Грибоедова.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

При содействии российских миротворцев в пострадавших от ведения боевых действий районах продолжается восстановление жизненно важных инженерных коммуникаций.



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