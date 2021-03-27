27.03.2021 (00:00)

В Казани наградили победителей чемпионата по гиревому спорту среди курсантов вузов и учебных центров Сухопутных войск

С 24 по 26 марта на базе Казанского высшего танкового командного училища проводился чемпионат по гиревому спорту спартакиады Сухопутных войск среди курсантов вузов и учебных центров Сухопутных войск.

В соревнованиях приняли участие более 60 сильнейших спортсменов из шести вузов и четырех учебных центров Сухопутных войск, которые в течение трех дней соревновались в гиревом спорте.

По результатам соревнований первое место среди вузов завоевала команда Михайловской военной артиллерийской академии (Санкт-Петербург), второе — Военная академия войсковой противовоздушной обороны (Смоленск), третье — Новосибирское высшее военное командное училище.

Среди учебных центров лучший показатель продемонстрировала команда учебного центра войсковой ПВО (Оренбург).

Победители и призеры чемпионата награждены кубками, грамотами и медалями от главнокомандующего Сухопутными войсками.

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