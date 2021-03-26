26.03.2021 (20:45)

На конкурсе Воздушно-десантных войск «Воин мира-2021» определили сильнейших в этапе «Профессионал»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player На конкурсе Воздушно-десантных войск «Воин мира-2021» определили сильнейших в этапе «Профессионал»

В четвертый день конкурса военно-профессионального мастерства «Воин мира», проходящего в период с 22 по 27 марта на базе Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения в рамках Армейских международных игр-2021, определили сильнейшую команду и участников на этапе «Снайпер».

В соответствии с положением о конкурсе, участникам предстояло преодолеть полосу препятствий и пройти военно-медицинский комплекс «Индивидуальное мастерство».

На первом подэтапе военнослужащие соревновались в комплексе упражнений боевой подготовки, включающей в себя элементы полосы препятствий, преодоление траншеи в противогазе, бревна, завала, переноску ящиков с цинками патронов 5,45-мм с преодолением рва, преодоление лабиринта, разрушенной лестницы, условно зараженного участка местности и других препятствий, а также неполную разборку и сборку автомата АК-74М, метание ножей в цель и гранаты на точность.

В ходе преодоления полосы препятствий особое внимание уделялось не только времени ее прохождения, но и правильности. За каждую ошибку при преодолении препятствий начислялись штрафные баллы и секунды.

На втором подэтапе участники соревновались в военно-медицинском комплексе «Индивидуальное мастерство». По условиям подэтапа, участникам предстояло приблизится к условно раненому военнослужащему бегом, после чего принять положение лежа рядом с ним (разрешено было опираться на локоть). На рубеже наложения жгута в положении лежа на спине, головой в направлении старта, с соблюдением правил маскировки выполнить временную остановку наружного кровотечения руки с использованием кровоостанавливающего резинового жгута выше локтевого сустава с обозначением даты и времени наложения жгута, при этом не снимая одежды с раненого военнослужащего.

После этого с соблюдением правил маскировки необходимо было выполнить оттаскивание раненого по-пластунски, на спине или на боку до рубежа наложения повязки, при этом раненый должен полностью оказаться за обозначенным рубежом, что фиксировалось полевым арбитром.

В ходе упорной борьбы победу на этапе одержала команда Камышинского отдельного гвардейского Донского казачьего соединения, вторыми стали хозяева конкурса — десантники из Тулы, на третьем месте — представители отдельного гвардейского соединения специального назначения из подмосковной Кубинки.

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