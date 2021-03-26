26.03.2021 (20:30)
Снайперы отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения из Улан-Удэ отработали стрельбу из различных позиций
С личным составом стрелковой роты (снайперов) отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения, дислоцированного в Республике Бурятия, проведено занятие по огневой подготовке на полигоне Сосновый бор, в ходе которого снайперы отработали стрельбу из штатного оружия и метание ручных осколочных гранат.
В ходе выполнения упражнений военнослужащие соединения совершили скрытное перемещение в район выполнения задачи, организовали основные и запасные позиции для ведения огня, после чего провели стрельбы по мишеням на расстоянии до 1,5 тыс. метров.
Всего к занятию было привлечено около 100 военнослужащих соединения.
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