Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

26.03.2021 (20:30)

Снайперы отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения из Улан-Удэ отработали стрельбу из различных позиций

С личным составом стрелковой роты (снайперов) отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения, дислоцированного в Республике Бурятия, проведено занятие по огневой подготовке на полигоне Сосновый бор, в ходе которого снайперы отработали стрельбу из штатного оружия и метание ручных осколочных гранат.

В ходе выполнения упражнений военнослужащие соединения совершили скрытное перемещение в район выполнения задачи, организовали основные и запасные позиции для ведения огня, после чего провели стрельбы по мишеням на расстоянии до 1,5 тыс. метров.

Всего к занятию было привлечено около 100 военнослужащих соединения.

Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск
Новости по теме:
Военнослужащие из Республики Беларусь посетили государственные музеи города Ульяновска
Сегодня в подмосковной Кубинке определится победительница конкурса «Красы ВДВ – 2021»
Ивановские десантники приступили к подготовке практической части учения в районе сосредоточения и на аэродроме взлета
Уроки мужества в память о воинах 6-й роты Псковского гвардейского соединения ВДВ прошли в Ульяновске

Метки:
Командование Воздушно-десантных войск
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false