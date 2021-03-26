26.03.2021 (20:15)

Мурманский областной военкомат провёл инструктивно-методическое занятие по мобилизационной подготовке

На базе средней общеобразовательной школы №50 города Мурманска состоялось инструктивно-методическое занятие по мобилизационной подготовке для руководителей администраций муниципальных образований, сотрудников военных комиссариатов и других должностных лиц, ответственных за мобилизационную работу с гражданами. Также на него были приглашены представители штаба Северного флота.

Мероприятие прошло под общим руководством военного комиссара Мурманской области полковника Олега Хамова.

Участникам инструктивно-методического занятия была показана организация работы участка оповещения мобилизуемых граждан, с учётом всех современных требований. Сотрудники военного комиссариата города-героя Мурманска наглядно продемонстрировали порядок получения и передачи различных сигналов и указаний, ведения документации, вручения персональных повесток гражданам, подлежащим призыву по мобилизации, и частных нарядов организациям-поставщикам транспортных средств. Обучаемым были разъяснены требования руководящих документов, показано оборудования участка оповещения: от вывесок, бирок и табличек, установленного образца, до набора канцелярских принадлежностей для каждого рабочего места.

По итогам занятия полковник Олег Хамов оповестил его участников о предстоящих в летнем периоде обучения учениях, на которых будут проверены их знания и практические навыки мобилизационной работы.

После короткого перерыва в актовом зале учебного заведения состоялась торжественная часть – награждение сотрудников Мурманского городского военного комиссариата. Его руководителю – полковнику запаса Олегу Погодину был торжественно вручён переходящий кубок губернатора Мурманской области за достигнутые успехи в мобилизационной подготовке и учётно-призывной работе. Работники комиссариата были поощрены грамотами и медалями.

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