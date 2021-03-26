26.03.2021 (20:00)

Ответственные по накопительно-ипотечной системе в воинских частях успешно завершили обучение по программе повышения квалификации

Ответственные по накопительно-ипотечной системе (НИС) в воинских частях успешно завершили обучение по программе повышения квалификации по реализации НИС жилищного обеспечения военнослужащих.

Программа разработана ФГКУ «Росвоенипотека» совместно с Военным университетом Министерства обороны Российской Федерации. Третий год в рамках данной программы проходят обучение военнослужащие и специалисты гражданского персонала, назначенные командирами воинских частей ответственными за реализацию НИС.

24 марта очередная группа военнослужащих и специалистов гражданского персонала подтвердила свои профессиональные знания высокими баллами на итоговом междисциплинарном экзамене.

Двухнедельная программа повышения квалификации включает в себя лекции сотрудников ФГКУ «Росвоенипотека» и Военного университета Минобороны России, а также выполнение практических заданий на примере наиболее частых обращений, поступающих ежедневно в ФГКУ «Росвоенипотека».

За время обучения представители воинских частей подробно изучили вопросы правового регулирования отношений, связанных с функционированием НИС. Это касается прав и обязанностей участников НИС, форм реализации участниками НИС права на жилищное обеспечение и основания их возникновения, заключения целевых жилищных займов и приобретения жилья, открытия и закрытия именных накопительных счетов участников НИС, а также особенностей ипотечного кредитования военнослужащих. Большое внимание было уделено вопросам порядка получения накоплений для жилищного обеспечения и средств, дополняющих накопления участником НИС или членом его семьи, а также возникающей судебной практике.

Руководитель ФГКУ «Росвоенипотека» Константин Ярославцев поздравил слушателей программы с успешным завершением обучения и высокими результатами на итоговом междисциплинарном экзамене, а также отметил особую роль ответственных за реализацию НИС в воинских частях в вопросах повышения уровня финансовой и правовой грамотности военнослужащих.

«Ежегодное обучение на базе Военного университета Министерства обороны доказало свою эффективность. Мы делаем все, чтобы слушатели программы повышения квалификации получали самую актуальную информацию о функционировании системы, знакомились с действующей нормативной правовой базой, а также с планируемыми изменениями и нововведениями, регулирующими вопросы приобретения жилья в рамках НИС и ипотечного кредитования, напрямую от сотрудников ФГКУ «Росвоенипотека», и с этими знаниями возвращались в свои воинские части, — сказал Константин Ярославцев. — Мы уверены, что обучаемые по нашей программе специалисты обеспечат качественное и эффективное информирование военнослужащих на местах, а, следовательно, военнослужащие – участники НИС смогут успешнее реализовать свои права на обеспечение жильем».

В 2021 году Военным университетом Минобороны России совместно с ФГКУ «Росвоенипотека» планируется обучить 60 специалистов по НИС жилищного обеспечения военнослужащих. Программа повышения квалификации военнослужащих и специалистов гражданского персонала, назначенных командирами воинских частей ответственными за реализацию НИС, пролонгирована на 2022-й и последующие годы.

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