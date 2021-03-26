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26.03.2021 (19:45)

Новейший фрегат «Адмирал Касатонов» Северного флота завершил неофициальный визит в Грецию

Новейший фрегат «Адмирал флота Касатонов» Северного флота завершил неофициальный визит в греческий порт Пирей, куда он прибыл 23 марта для участия в праздничных мероприятиях.

За время стоянки в порту на борту корабля побывали несколько высокопоставленных делегаций вооружённых и военно-морских сил Греции, а также представители российского дипломатического корпуса.

Экипаж фрегата пополнил запасы продовольствия.

Сегодня во второй половине дня «Адмирал флота Касатонов» покинул Пирей и направился в Средиземное море для продолжения плановых мероприятий своего первого дальнего похода.

Всего за время похода, который начался 30 декабря прошлого года, фрегат «Адмирал флота Касатонов» прошёл более 15 тыс. морских миль и посетил порты Алжира, Греции, Египта, Кипра, Сирии и Турции.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот
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