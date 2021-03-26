26.03.2021 (18:45)

Замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин провел переговоры с председателем Государственного административного совета, главнокомандующим ВС Мьянмы старшим генералом Мин Аунг Хлайном

Сегодня в г. Нейпьидо (Республика Союз Мьянма) состоялись переговоры заместителя Министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с председателем Государственного административного совета, главнокомандующим вооруженными силами Мьянмы старшим генералом Мин Аунг Хлайном.

Визит российской делегации является ответным шагом на посещение главнокомандующим ВС Мьянмы в 2020 году юбилейного парада Победы в Москве.

Замминистра обороны России поздравил старшего генерала Мин Аунг Хлайна и всех мьянманских военнослужащих с 76-й годовщиной образования вооружённых сил Мьянмы.

Генерал-полковник Александр Фомин отметил, что Мьянма является надежным союзником и стратегическим партнером Российской Федерации в Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом.

«Вы, уважаемый господин старший генерал, в прошлом году принимали участие в нашем параде, в юбилейном параде, посвященном 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. И этот наш визит — ответ на Ваш. В этих событиях нас объединяет борьба наших народов против гитлеровского фашизма и японского милитаризма», — сказал глава российской делегации.

Заместитель Министра обороны также добавил, что Российская Федерация придерживается стратегической линии на активизацию отношений между двумя странами.

Во время переговоров стороны дали положительную оценку динамично развивающимся взаимовыгодным отношениям в военной области и подтвердили стремление максимально эффективно задействовать наработанный потенциал для углубления военного и военно-технического сотрудничества в духе стратегического партнерства.

Встреча прошла в тёплой и дружественной атмосфере.



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