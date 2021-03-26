26.03.2021 (18:22)

Танкисты и мотострелки ЮВО на окружном этапе конкурсов АрМИ-2021 приступили к эстафетной гонке

Танкисты и мотострелки объединений Южного военного округа (ЮВО) на окружном этапе конкурсов Армейских международных игр-2021 «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск» приступили к эстафетной гонке на общевойсковом полигоне Прудбой под Волгоградом.

От каждой команды участвуют по три танковых экипажа на одном танке Т-72Б3 или Т-90 с заменой экипажа. Каждый экипаж проходит четыре круга, преодолевая препятствия и поражая цели на трёх огневых рубежах.

Стрельба ведётся из танковой пушки с ходу по трём мишеням «Танк», с места из спаренного пулемёта по трём мишеням «Расчет РПГ», а также из зенитного пулемёта по мишеням «Противотанковое орудие» и «Вертолёт».

Военнослужащие преодолевают такие препятствия, как косогор, колейный мост, огневая полоса, противотанковый ров, эскарп, курган и проход в минно-взрывном заграждении.

Мотострелковые взвода участвуют в гонке на боевых машинах пехоты БМП-2 и БМП-3 и бронетранспортерах БТР-82А.

Четыре команды стартуют с интервалом в 30 секунд. В эстафете участвуют три экипажа от одной команды на одной машине, после преодоления четырех кругов происходит смена этапа.

В состязаниях принимают участие около 100 военнослужащих из Ростовской и Волгоградской областей, Ставропольского края, Крыма, а также из республик Северного Кавказа. Конкурсы «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск» пройдут на полигоне Прудбой в Волгоградской области в период с 22 по 27 марта.

В этом году состязания проходят в присутствии зрителей и болельщиков. Накануне все участники конкурсов АрМИ ЮВО были вакцинированы против новой коронавирусной инфекции. Зрителям рекомендовано находится на трибунах в защитных медицинских масках.

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