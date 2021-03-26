26.03.2021 (18:05)

Юнармия представит патриотическое направление на конкурсе «Большая перемена»

Участники конкурса «Большая перемена» смогут больше узнать о защите государства благодаря новому направлению «Служи Отечеству!», которое представляет движение «Юнармия». Об этом сообщил заместитель Министра обороны – начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов на церемонии открытия нового сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей».

«Талантливый человек талантлив во всем, и я уверен, что самые активные и целеустремленные ребята собрались сегодня здесь. Именно поэтому мы предложили «Большой перемене» объединить усилия и добавить в новом сезоне конкурса направление «Служи Отечеству!», — сказал генерал-полковник Андрей Картаполов.

Он подчеркнул, что участники направления смогут больше узнать о защите государства, героических профессиях, познакомятся с единомышленниками, сформируют у себя командный дух.

Замглавы военного ведомства порекомендовал всем участникам «Большой перемены» принять участие в этом направлении конкурса и выразил уверенность, что оно станет одним из самых многогранных направлений конкурса, потому что объединит множество сфер юнармейской деятельности.

«Я уверен, что с появлением такого направления в «Большой перемене» у конкурсантов появится еще больше возможностей, и Минобороны России будет поддерживать их в этом», — подчеркнул заместитель Министра обороны.

Генерал-полковник Андрей Картаполов рассказал, что сейчас свыше 780 тыс. участников Юнармии занимаются самыми разными видами деятельности, в том числе поисковой, поддержкой ветеранов, защитой природы и научными экспедициями.

Справочно:

Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Министерства обороны РФ и при поддержке Президента России. Основной задачей движения является патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие молодежи.

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