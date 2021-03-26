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26.03.2021 (18:30)

Психологи соединения дальней авиации провели занятия с военнослужащими по призыву

Специалисты психологической службы Энгельсского соединения дальней авиации продолжают выполнение мероприятий по психологическому сопровождению военнослужащих по призыву.

Психологи уже провели исследования с помощью современных психологических тестов, бесед, наблюдений, анализа независимых характеристик и документов, также были использованы приёмы регуляции психоэмоционального состояния в ходе повседневной подготовки. На основе полученных результатов разработаны методики для индивидуальной работы.

Для сплочения воинских коллективов в процессе занятий проводились различные тренинги такие, как: «Цвет эмоций», «Объединение», «Рисунок настроения», «Первое впечатление», «Три степени доверия».

Особое внимание уделяется психологическому сопровождению военнослужащих при выполнении ими учебно-боевых задач в различных условиях.

«Психологи оказывают помощь в адаптации военнослужащих к условиям военной службы, участвуют в их подготовке к исполнению обязанностей при несении службы в карауле. Специалисты выполняют психологическое сопровождение на протяжении всего срока службы призывников», — сообщил заместитель командира соединения по военно-политической работе гвардии полковник Руслан Ахмеджанов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Психологи , Воздушно-космические силы (ВКС)
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