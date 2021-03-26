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26.03.2021 (18:15)

Специалисты медицинской службы Энгельсского соединения дальней авиации готовятся к конкурсу «Военно-медицинская эстафета»

Личный состав медицинской службы Энгельсского соединения дальней авиации приступил к подготовке к конкурсу профессионального мастерства «Военно-медицинская эстафета».

В подготовке к соревнованиям принимают участие около 40 человек, среди которых военнослужащие, проходящие военную службу по контракту на воинских должностях среднего и младшего медицинского персонала, а также младшие медицинские специалисты войскового звена.

В ходе подготовки военные медики улучшат навыки меткой стрельбы из автомата Калашникова и пистолета Макарова, выполнят вождение специальной техники, будут тренироваться оперативно эвакуировать условно раненных с поля боя и качественно оказывать им первую помощь.

Специально созданная комиссия оценит каждый элемент профессионального мастерства и физической выносливости с учётом затраченного времени на их выполнение.

Подобного рода состязание — это не только отличный шанс проявить себя военнослужащим, но и хорошая возможность проверить и сравнить параллельно навыки медицинских служб различных войсковых частей в условиях интенсивной работы.

По результатам отборочных этапов лучшие военнослужащие примут участие в соревнованиях Воздушно-космических сил.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ВВС , Военно-медицинская эстафета , Воздушно-космические силы (ВКС)
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