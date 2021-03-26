26.03.2021 (19:05)

В Московском ВОКУ в рамках проекта «Армия и общество» состоялось встреча с известным журналистом Артёмом Шейниным

В рамках образовательного проекта Министерства обороны Российской Федерации «Армия и общество» курса «Психологическая оборона» в Московском высшем общевойсковом командном училище прошла встреча курсантов и преподавателей с российским журналистом и телеведущим, первым заместителем директора Дирекции социальных и публицистических программ АО «Первый канал», членом Академии российского телевидения Артёмом Шейниным.

Известный журналист прочитал курсантам училища лекцию об истории возникновения воинских традиций русского офицерского корпуса, их сущности, содержании, функции, связи с русской культурой. Шейнин подчеркнул, что офицеры являются основными носителями традиций в Вооруженных Силах и выступают проводниками этих традиций в массы, они передают эстафету славных дел от одного поколения воинов к другому.

Также он сделал вывод о том, что традиции офицеров Российской армии представляют собой сложное многоуровневое явление, функционирующее как в материальной, так и в духовной сфере деятельности. При этом большое значение имеет обоснование социально-политических функций традиций офицеров России.

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