26.03.2021 (06:30)

В Московском ВОКУ состоялось встреча в рамках проекта «Армия и общество»

В рамках образовательного проекта Министерства обороны Российской Федерации «Армия и общество» курса «Психологическая оборона» в Московском высшем общевойсковом командном училище прошла встреча курсантов и преподавателей с Членом Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Кириллом Вышинским.

В ходе беседы гость подчеркнул необходимость недопущения переписывания истории России другими государствами, которые делают это в угоду сиюминутной политической конъюнктуре.

В ходе дискуссии Кирилл Вышинский уделил внимание отстаиванию мнения нашей страны на мировой арене. Он отметил, что нельзя сдавать позиции по вопросам, в которых заинтересована Россия, необходимо отстаивать свое мнение в любой ситуации, ведь наша страна независимая и самодостаточная и способна защитить себя от нападок других государств.

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