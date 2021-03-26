Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

26.03.2021 (17:45)

Верховный Главнокомандующий ВС РФ заслушал доклад главнокомандующего ВМФ России о проходящей комплексной арктической экспедиции «Умка-21»

Сегодня Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин заслушал по видео-конференц-связи доклад главнокомандующего Военно-Морским Флотом (ВМФ) России адмирала Николая Евменова о проходящей комплексной арктической экспедиции «Умка-21».

Адмирал Николай Евменов доложил, что с 20 марта 2021 года в районе архипелага Земля Франца Иосифа, острова Земля Александры и прилегающей к нему акватории, покрытой сплошным льдом, под руководством Главного командования ВМФ проводится комплексная арктическая экспедиция «Умка-2021» при участии Русского географического общества.

«Впервые по единому замыслу и плану в приполярных районах выполняется комплекс учебно-боевых, научно-исследовательских и практических мероприятий различной направленности», — подчеркнул главком ВМФ.

В ходе экспедиции, по словам адмирала Николая Евменова, предусмотрены 43 мероприятия, из которых к настоящему времени выполнены 35, в том числе 10 совместно с Русским географическим обществом. Все мероприятия экспедиции выполняются планово.

Главнокомандующий ВМФ сообщил, что в экспедиции задействовано более 600 военнослужащих и гражданского персонала и около 200 образцов вооружения, военной и специальной техники. Все спланированные мероприятия проходят в суровых климатических условиях: в районе экспедиции средняя температура — минус 25–30 градусов по Цельсию, толщина ледяного покрова до 1,5 метров, ветер в порывах достигает 32 метра в секунду.

Адмирал Николай Евменов доложил Владимиру Путину, что в рамках арктической экспедиции впервые в истории российского Военно-Морского Флота выполнены:

- всплытие из-подо льда трех атомных подводных лодок в ограниченном районе радиусом 300 метров;

- полет в приполюсный район с дозаправкой в воздухе пары истребителей МиГ-31 с проходом географической точки Северного полюса;

- практическая торпедная стрельба атомной подводной лодкой из-подо льда с последующим оборудованием полыньи в точке всплытия торпеды и ее подъем на поверхность;

- тактическое учение с подразделением арктической мотострелковой бригады в сложных метеоусловиях.

«По итогам проведенных мероприятий образцы вооружения, военной и специальной техники, участвующие в военно-технических экспериментах в целом подтвердили свои тактико-технические характеристики в условиях высоких широт и низких температур», — заявил главком ВМФ России.

Адмирал Николай Евменов также добавил, что проведение арктических экспедиций Военно-Морского Флота будет продолжено и в дальнейшем. При этом основным условием каждой последующей экспедиции будет освоение новых, ранее не изученных районов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Экипаж подводной лодки проекта 636.3 «Магадан» завершает подготовку в учебном центре ВМФ в Обнинске
Главком ВМФ России выразил признательность руководству предприятия «Севмаш» за передачу экипажам атомных подлодок собрания документальных фильмов «Фильмотека подводника»
Завершается формирование корпуса большого гидрографического катера «Григорий Шадрин», строящегося для гидрографической службы ВМФ
Воспитанники Владивостокского филиала Нахимовского военно-морского училища встретились с ветеранами подводных сил Тихоокеанского флота

Метки:
Военно-Морской Флот , Подводные силы
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false