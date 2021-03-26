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26.03.2021 (17:40)

На конкурсе Воздушно-десантных войск «Воин мира-2021» завершился этап «Снайпер»

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В четвертый день конкурса военно-профессионального мастерства «Воин мира», проходящего в период с 22 по 27 марта на базе Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения в рамках Армейских международных игр-2021, состоялся этап «Снайпер».

В соответствии с положением о конкурсе, участникам предстояло определить наиболее подготовленных военнослужащих в стрельбе из автомата АК-74М. Огонь велся по грудной фигуре с кругами с расстояния 100 метров из положения лежа, стоя и с колена. На стрельбу из каждого положения давалось 50, 60 и 70 секунд соответственно. Промежуток между каждым положением составлял 15 секунд. Победитель определялся по сумме выбитых очков.

Среди мужчин лучший результат (125 очков из 150 возможных) показал гвардии лейтенант Жумабай Раизов, представляющий Камышинское отдельное гвардейское десантно-штурмовое Донское казачье соединение, среди военнослужащих-женщин с результатом 128 очков из 150 возможных победу одержала представитель соединения специального назначения из подмосковной Кубинки гвардии рядовой Елена Скрипченко.

В общекомандном зачете первое место на этапе завоевала команда Камышинского отдельного гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего соединения.

В дальнейшем соревнования продолжатся на этапе «Профессионал», а также «Кавалер» («Сударыня»).

Всего в конкурсе принимают участие более 40 военнослужащих, представляющих все соединения, воинские части и учреждения Воздушно-десантных войск.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воин мира , Конкурсы
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