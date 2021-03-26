26.03.2021 (17:15)

Корабли Балтийского флота провели стрельбы в морских полигонах

В полигонах, расположенных в акватории Балтийского моря, корабли флота выполнили артиллерийские стрельбы по мишеням, имитирующим боевые корабли и средства воздушного нападения условного противника.

Стрельбы выполнялись экипажами в рамках учений по розыгрышу артиллерийского боя с надводными кораблями условного противника, а также по ведению боя с одиночным кораблем и средствами воздушного нападения. Помимо артиллерийских стрельб кораблями были отработаны электронные ракетные пуски по воздушным целям, которые имитировали самолеты и вертолеты морской авиации Балтийского флота.

В общей сложности, в маневрах приняли участие более 15 боевых кораблей флота, среди которых – корвет «Стерегущий», сторожевой корабль «Ярослав Мудрый», малые ракетные корабли «Советск», «Мытищи», «Зеленый Дол», «Серпухов», «Одинцово», «Пассат», ракетные катера, а также малые противолодочные корабли, базовые и рейдовые тральщики.

Попутно экипажами кораблей были отработаны задачи поиска и слежения за подводными лодками условного противника, выполнены глубинные бомбометания и минные постановки.

Корабельная тральная группа в составе базовых и рейдовых тральщиков отработала боевые упражнения по контрольно-разведывательному поиску мин с использованием контактных тралов, уничтожению мин корабельным вооружением, проводке отряда кораблей по безопасному фарватеру.

При выполнении стрельб личный состав радиотехнических боевых частей кораблей во взаимодействии с боевыми расчётами артиллерии отработал вопросы отражения ударов управляемым оружием. Они выполнили постановки ложных целей комплексом пассивных помех ближнего рубежа.

Помимо стрельб, были отработаны элементы организации взаимодействия и связи между кораблями, противодиверсионные действия в ходе стоянок на незащищенном рейде, а также совместное маневрирование в разное время суток.

В ближайшее время боевые корабли, катера и суда обеспечения Балтийского флота, закончив выполнение задач в морских полигонах флота, начнут возвращение в пункты постоянного базирования, дислоцированные на территории Калининградской области.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице