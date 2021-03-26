26.03.2021 (17:00)
Военные инженеры ЦВО защитили от паводка районный центр в Челябинской области
Инженеры Центрального военного округа (ЦВО) защитили в Челябинской области от паводка село Варна, которое является районным центром. Для этого саперы подорвали лед на площади 2500 квадратных метров на реке Нижний Тогузак.
В селе проживает около 10 тысяч человек. Перед подрывами военнослужащие провели инженерную разведку местности, оценили толщину льда, которая составляла около 80-90 сантиметров. После этого в трех местах пробурили 120 лунок и заложили в них около 300 килограммов взрывчатки.
Работы осложнялись непосредственной близостью жилых домов. Специалисты рассчитали массу каждого заряда c таким условием, чтобы подорвать лед и не повредить строения и инфраструктуру.
Решение о проведении работ было принято командующим войсками ЦВО генерал-полковником Александром Лапиным по обращению местных властей.
В ЦВО для борьбы с паводками подготовлено более 30 подрывных команд из состава инженерно-саперных подразделений. Все команды укомплектованы военнослужащими по контракту и оснащены современными образцами специального вооружения инженерных войск.