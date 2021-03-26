26.03.2021 (17:30)

На Невском судостроительно-судоремонтном заводе заложили первый серийный средний морской танкер для Черноморского флота

Сегодня в городе Шлиссельбург Ленинградской области на Невском судостроительно-судоремонтном заводе состоялась торжественная церемония закладки киля первого серийного среднего морского танкера проекта 23130 «Василий Никитин» для Черноморского флота.

В торжественной церемонии приняли участие представители Департамента транспортного обеспечения Министерства обороны Российской Федерации, Департамента Министерства обороны РФ по обеспечению оборонного заказа, представители центральных органов управления, материально-технического обеспечения МО РФ, Главного командования Военно-Морского Флота, а также руководство АО «Объединенная судостроительная корпорация».

Судно названо в честь генерал-полковника Василия Никитина, начальника Центрального управления ракетного топлива и горючего Минобороны СССР.

Средний морской танкер «Василий Никитин» спланирован к поставке на Черноморский флот в 2023 году.

«Сегодня мы начинаем очередной этап обновления вспомогательного флота, танкеров океанской зоны. Невский судостроительно-судоремонтный завод в своей работе применяет самые современные технологии и материалы. До 2027 года будет построено пять танкеров данного проекта, что позволит гарантированно обеспечить потребности ВМФ в дальней морской зоне. Всего до 2027 года планируется построить более 100 вспомогательных судов различного предназначения», — отметил в своем выступлении начальник службы вспомогательного флота Департамента транспортного обеспечения Минобороны Робороны капитан 1 ранга Сергей Епифанов.

Основным предназначением судов такого типа является прием, хранение, транспортировка и передача различных жидких грузов для нужд флота: мазута, дизтоплива, моторного масла, авиационного керосина, пресной воды. Также возможна перевозка сухих грузов, в том числе различного технического и шкиперского имущества, продуктов питания.

Танкер-снабженец способен без швартовки к другому плавательному средству передавать и принимать жидкие грузы, а также осуществлять прием, хранение, транспортировку и передачу сухих грузов с помощью системы траверзной передачи грузов в море.

Функциональные возможности танкера позволят ему выдавать горючее одновременно трем судам, идущим от него на расстоянии от 50 до 100 метров на борт или кильватерным способом.

Самостоятельное плавание корабля в районах неарктических морей ничем не ограничено. Он соответствует категории ледового усиления «Arc 4» и имеет возможность самостоятельного плавания в разреженных однолетних арктических льдах при их толщине до 0,8 метра в летне-осеннюю и до 0,6 метра в зимне-весеннюю навигацию.

Справочно:

17 декабря 2020 года Министерством обороны Российской Федерации заключен контракт с ООО «Невский судостроительно-судоремонтный завод» на строительство серии из трех средних морских танкеров проекта 23130.

Головное судно данного проекта — танкер «Академик Пашин» (завод-строитель — ООО «Невский судостроительно-судоремонтный завод», г. Шлиссельбург), построен в 2019 году и является первым за последние 37 лет средним морским танкером, принятым в состав ВМФ России. Судно подтвердило свои тактико-технические характеристики и успешно выполняет задачи в составе Северного флота.

Танкер построен с применением современных технологий, обладает неограниченным районом плавания, усиленным ледовым классом, способен перевозить 7,5 тыс. тонн грузов различной номенклатуры и обеспечивать их выдачу на ходу одновременно трем кораблям.

Судно названо в честь известного российского инженера-кораблестроителя Валентина Михайловича Пашина, Героя Российской Федерации, академика РАН. Больше двух десятков лет он возглавлял Центральный научно-исследовательский институт имени академика А.Н. Крылова. Валентин Пашин автор более 150 научных публикаций по проектированию кораблей, а также огромного количества изобретений.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице