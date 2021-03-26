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26.03.2021 (16:44)

В Севастополе состоялось выездное заседание совета технополиса «ЭРА»

Выездное заседание совета Военного инновационного технополиса «ЭРА» Минобороны России состоялось сегодня в Севастополе. Мероприятие прошло на площадке Инновационного научно-технологического центра «Гранит».

В ходе заседания участники обсудили перспективы работы Фонда развития Военного инновационного технополиса «ЭРА» и основные правила финансирования инновационных проектов. Фонд будет оказывать поддержку на всех этапах реализации инициативных проектов: от структурирования сделки до выделения финансирования и дальнейшего сопровождения.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Технополис Эра
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