26.03.2021 (16:35)

Масштабные учения артиллеристов ЦВО в Сибири завершились боевыми стрельбами

Военнослужащие артиллерийских подразделений общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО) в рамках учений выполнили стрельбу из разных видов вооружения. Маневры проходили в трех регионах Сибири: в Кемеровской области, Алтайском крае и Республике Тыва.

В рамках учений артиллерийские расчеты совершили марш на штатной технике в назначенный район, развернули огневые позиции и выполнили стрельбу по целям на дистанциях до 50 км. Артиллерийским огнем были уничтожены линия обороны условного противника с укрепленными огневыми точками, заглубленные командные пункты, высокомобильная и бронированная техника.

В учениях были задействованы самоходные гаубицы (САУ) 2С19 «Мста-С», 2С3 «Акация», буксируемые гаубицы 2А65 «Мста-Б», реактивные системы залпового огня (РЗСО) «Град» и «Ураган», самоходные артиллерийские установки «Нона-СВК».

Отработка маневров проходила во взаимодействии с разведывательными подразделениями и подразделениями беспилотной авиации, которые с помощью БпЛА «Орлан-10» выполняли задачи по корректировке огня и вели контроль поражения целей с воздуха.

В учении приняло участие около 3000 военнослужащих и было задействовано более 250 единиц военной и специальной техники.

Общевойсковое объединение ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В его состав входят мотострелковые, артиллерийское и зенитно-ракетное соединения, войска РХБЗ и связи.

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