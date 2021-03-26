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26.03.2021 (16:20)

Расчеты беспилотников ЦВО приступили к мониторингу паводкоопасных участков на реке Енисей в Тува

Военнослужащие подразделений беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) горного мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) приступили к мониторингу паводкоопасных участков на реке Енисей в Республике Тыва.

Расчеты БпЛА «Орлан-10» проводят разведывательные полеты в верховьях реки Енисей для своевременного обнаружения ледяных заторов на опасных участках реки. Полученные сведения позволяют оперативно принимать решения о проведении подрывных работ в местах скопления льда.

Полеты разведывательного комплекса проводятся на высоте от 50 до 300 метров.

Всего в воинских частях Центрального военного округа, дислоцированных в Сибири, подготовлено 10 подрывных и 4 эвакуационно-спасательных команды.

Общевойсковое объединение ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В его состав входят мотострелковые, артиллерийское и зенитно-ракетное соединения, войска РХБЗ и связи.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Беспилотные летательные аппараты (БпЛА)
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